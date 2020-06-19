«С особой циничностью»: 9-классника из Воронежской области осудили за десять преступлений

19 Июнь 2020 2020-06-19T21:00:58+03:00

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16-летнего подростка из Бутурлиновского района раньше уже судили за ряд краж. С 2014 года парень состоял на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Его отправляли в центр временного содержания для юных преступников. Но то тут, то там его замечали за очередным нарушением. Подросток вел бродяжнический образ жизни.

И вот он снова признан виновным в совершении 10 новых преступлений: 2 грабежей, 2 разбойных нападений и 6 краж.

- Преступления, за которые осужден учащийся 9 класса, характеризовались особой дерзостью и циничностью, разбойные нападения совершены в отношении престарелых потерпевших, с незаконным проникновением в их жилища и с использованием ножа в качества оружия, - комментируют в прокуратуре Воронежской области.

Так, во время последнего разбойного нападения школьник залез в дом пенсионера, избил его и даже ударил ножом. А все зачем? Только чтобы забрать продукты.

- Подросток был задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором Бутурлиновского районного суда несовершеннолетнему назначено наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, - отмечают в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU