Три вопроса депутатам-медикам: о себе, работе и правильных решениях
– Воронежская область по праву гордится специалистами в различных направлениях медицины. Среди депутатов Воронежской областной Думы также немало тех, кто работал в сфере здравоохранения или сегодня является практикующим врачом. Закономерно, что жители региона выбирают в качестве своих представителей в парламенте медицинских работников, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – В канун Дня медицинского работника хочу поблагодарить всех воронежских медиков за преданность своему делу, чуткое отношение к пациентам и пожелать крепкого здоровья и благополучия.
ИСТОЧНИК KP.RU