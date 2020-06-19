Три вопроса депутатам-медикам: о себе, работе и правильных решениях

19 Июнь 2020 2020-06-19T19:55:50+03:00

Накануне Дня медицинского работника (в этом году 21 июня), депутаты Воронежской областной Думы, совмещающие законотворческую деятельность с медицинской, рассказали о выборе профессии и о том, как работа врачом помогает писать законы

Изменить размер текста: A A

– Воронежская область по праву гордится специалистами в различных направлениях медицины. Среди депутатов Воронежской областной Думы также немало тех, кто работал в сфере здравоохранения или сегодня является практикующим врачом. Закономерно, что жители региона выбирают в качестве своих представителей в парламенте медицинских работников, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – В канун Дня медицинского работника хочу поблагодарить всех воронежских медиков за преданность своему делу, чуткое отношение к пациентам и пожелать крепкого здоровья и благополучия.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU