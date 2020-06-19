В июле снесут 14 киосков в четырех районах Воронежа

19 Июнь 2020 2020-06-19T19:51:59+03:00

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Мэрия Воронежа опубликовала информацию о нестационарных торговых объектах, проще говоря, киосках, которые снесут в июле. В документации 14 адресов. Хотя еще недавно говорилось, что в ближайшее время снесут около 60 незаконных объектов, четвертая часть из которых принадлежит торговым сетям быстрого питания.

Наибольшая зачистка на этот раз произойдет в Советском районе: здесь намереваются избавить сразу от восьми павильонов. И если у части из них не удалось найти хозяев, то другие принадлежат либо индивидуальным предпринимателям, либо сети «Робин Сдобин».

В Коминтерновском под снос определили три киоска, при чем у двух из них так и не нашли хозяина.

В Левобережном - решили демонтировать два киоска «Робин Сдобина». А в Железнодрожном районе пострадает всего один павильон, принадлежащий другой сети быстрого питания - «Русский аппетит».

ИСТОЧНИК KP.RU