В июле снесут 14 киосков в четырех районах Воронежа
Мэрия Воронежа опубликовала информацию о нестационарных торговых объектах, проще говоря, киосках, которые снесут в июле. В документации 14 адресов. Хотя еще недавно говорилось, что в ближайшее время снесут около 60 незаконных объектов, четвертая часть из которых принадлежит торговым сетям быстрого питания.
Наибольшая зачистка на этот раз произойдет в Советском районе: здесь намереваются избавить сразу от восьми павильонов. И если у части из них не удалось найти хозяев, то другие принадлежат либо индивидуальным предпринимателям, либо сети «Робин Сдобин».
В Коминтерновском под снос определили три киоска, при чем у двух из них так и не нашли хозяина.
В Левобережном - решили демонтировать два киоска «Робин Сдобина». А в Железнодрожном районе пострадает всего один павильон, принадлежащий другой сети быстрого питания - «Русский аппетит».
ИСТОЧНИК KP.RU