2020-06-19T18:46:50+03:00
Общество

Инспекторы помогли пожилому водителю, застрявшему из-за аварии на трассе в Воронежской области

Полицейские сами отремонтировали машину
Олег ИВАНОВ
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Последствия аварииПоследствия аварииФото: ГУ МВД России по Воронежской области.
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67-летний житель Воронежской области на автомобиле «ВАЗ-2131» с прицепом влетел в стоявшую отечественную легковушку «ВАЗ-211440», за рулем которой был 71-летний мужчина. Сами пенсионеры отделались испугом, а вот машины серьезно пострадали.

ДТП случилось в Бобровском районе на 636 километре автодороги М-4 «Дон». Оформлять аварию приехали лейтенанты полиции Дмитрий Зайцев и Николай Пойманов.

Позже оказалось, что задняя часть автомобиля «ВАЗ-211440» зажала поврежденное колесо. На эвакуатор у 71-летнего водителя не было денег. Да и самостоятельно что-либо отремонтировать на месте пенсионер не мог.

Инспекторы решили помочь, остановили автомобиль дорожной техники, водитель которого откликнулся на просьбу и предоставил инструмент для шиномонтажа. Сотрудники отогнули крыло и заменили заднее колесо на запасное. Так что пожилой водитель смог добраться до дома.

Инспекторы помогли пожилому мужчине Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Инспекторы помогли пожилому мужчинеФото: ГУ МВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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