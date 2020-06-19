Под Воронежем собираются выпускать более миллиона ЖК-телевизоров в год
В Новоусманском районе на территории особой экономической зоны «Центр» планируют развернуть выпуск ЖК-телевизоров свыше 1 млн единиц в год. Соответственно техника будет уезжать в сетевые магазины бытовой техники и электроники по всей России.
Инвестиции в проект компании ООО «Синоквант» превысят 600 млн рублей. На производстве будет создано почти 700 рабочих мест.
Конец 2020 года - старт строительно-монтажных работ. Первую очередь планируют завершить весной 2022 года, вторую - летом 2023-го. На 5 га должны появиться производственные и складские помещения площадью 30 тысяч кв. м и соответствующая инфраструктура.
Экспертный совет во главе с губернатором Александром Гусевым дал положительную оценку проекту.
Ранее говорилось, что под Воронежем могут построить под Воронежем предприятие по сборке бытовой электроники DEXP и Xiaomi.
ИСТОЧНИК KP.RU