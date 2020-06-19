Знакомый похитил с карты жительницы Воронежа 5000 рублей

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:13:38+03:00

Парень был в гостях у девушки и перевел деньги через мобильный банк, когда она отвлеклась

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Полицейские оперативно нашли похитителя денег с карты жительницы Воронежа. 23-летняя жительница Коминтерновского района не досчиталась на карте 5 000 рублей 18 июня. А уже сегодня задержали вора.

Под подозрение попал знакомый девушки, ранее судимый за кражи 24-летний житель Новой Усмани. Его задержали съемной квартире в центре Воронежа.

Парень признался, что был в гостях у потерпевшей и, воспользовавшись моментом, перевел деньги с её банковской карты на свой счет через мобильное приложение.

За кражу ему грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU