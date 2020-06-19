В Воронеже в новом детском корпусе тубдиспансера начались отделочные работы

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:45:12+03:00

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Осенью 2020 года откроется новый детский корпус областного противотуберкулезного диспансера имени Н.С. Похвисневой. Об этом 19 июня сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Строительство нового корпуса на ул. Тепличная, д.1 началось весной 2019 года в рамках федеральной адресной инвестиционной программы. Здание рассчитано на 50 стационарных круглосуточных коек, а поликлиническое отделение — на 300 посещений в смену. Сейчас идут отделочные работы.

- Одна из основных задач в работе врачей нового детского корпуса состоит не только в своевременной диагностике, проведении эффективного лечения заболевших, реабилитации выздоравливающих, но и в реализации комплекса мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение инфицирования здоровых детей туберкулезной палочкой, - сообщили в облздраве.

В новом корпусе предусмотрены зона рекреации, поликлиника, индивидуальные боксы с выходами как внутрь здания, так и на улицу. Для мам с детьми до семи лет оборудованы 40 боксов с собственными туалетами и душевыми кабинами.

Стационар с поликлиникой будут использоваться не только для лечения детей, но и для их социализации. Кроме врачей в медучреждении также будут работать психологи и учителя. Корпус оснастят современным диагностическим и лечебным оборудованием.

ИСТОЧНИК KP.RU