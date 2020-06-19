2020-06-19T15:51:58+03:00
Звезды

Воронежские артисты станцуют в телепроекте "Большой балет"

Свое мастерство покажут Елизавета Корнеева и Иван Негробов
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Солисты Воронежского театра оперы и балета Елизавета Корнеева и Иван Негробов станут участниками телепроекта «Большой балет». Главный балетмейстер театра Александр Литягин вместе с педагогами-репетиторами готовит конкурсантов к творческим состязаниям. В творческом багаже наших артистов ведущие партии в спектаклях классического наследия и современной хореографии, успешные зарубежные гастроли, победы на различных танцевальных конкурсах.

Елизавета Корнеева - дипломант Всероссийских дельфийских игр (2014), лауреат балетного конкурса «Arcadanse» (2016, Франция), служит в театре с 2016 года после окончания Воронежского хореографического училища. В 2019 году номинирована на получение премии «Золотая маска» в категории «Лучшая женская роль в балете» за исполнение партии Гюльнары в балете «Корсар» Адана.

Ивана Негробова достойно продолжил творческую династию.В театре артист работает с 2011 года, после окончания Воронежского хореографического училища.Лауреат Международного конкурса артистов балета в Таллинне (2014), театрального конкурса «Браво» в номинации «Лучшая работа в балетном спектакле» за исполнение партии принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро» Чайковского (2014), в 2019 году номинирован на получение премии «Золотая маска» в категории «Лучшая мужская роль в балете» за исполнение партии Конрада в балете «Корсар» Адана.

Первые выпуски проекта «Большой балет» выйдут в эфир уже осенью. В нем свое мастерство покажут молодые артисты лучших балетных трупп страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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