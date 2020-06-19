2020-06-19T13:33:02+03:00
Происшествия

Директора воронежской юрфирмы поймали на мошенничестве на 3,5 млн рублей

За эти деньги женщина обещала клиенту решить вопрос с арендой земельного участка
Олег ИВАНОВ
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33-летнюю женщину-директора воронежской компании, специализирующейся в области права, обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

Фирма занималась в том числе вопросами землепользования. Следствием установлено, к руководителю обратился один из компаньонов главы другой фирмы с вопросом о юридической помощи. Нужно было перезаключить договор аренды земельного участка для проектирования и строительства на нем объекта.

Женщина видя, что заказчик сомневается, заключать ли договор, убедила его, что у нее есть связи, и она сможет решить вопрос. Правда, директор юрфирмы потребовала 3,5 млн. рублей, чтобы «задобрить» нужных людей.

22 августа 2019 года мужчина передал необходимую сумму. Однако тут женщину поймали сотрудники СК и УФСБ Воронежской области.

- В ходе следствия обвиняемая признала свою вину. Кроме того, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд, - рассказал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР Максим Гуров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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