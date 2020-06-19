В августе в Воронеже начнут благоустраивать Северный лес

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:15:09+03:00

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В Воронеже утвердили план работ по благоустройству Северного леса. В конце августа специалисты приступят к вывозу валежника, вырубке сухостойных и аварийных деревьев, выкорчевыванию пней, а также проведут лесовосстановительную посадку новых зеленых насаждений. Об этом сообщила руководитель департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер.

Напомним, Северный лес признали особо охраняемой природной территорией в 2014 году – статус природного парка областного значения присвоен территории в 40,8 га между улицами Мордасовой, Миронова, Антонова-Овсеенко и Владимира Невского. Он спасает зеленую зону от дальнейшей застройки.

ИСТОЧНИК KP.RU