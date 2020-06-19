2020-06-19T13:15:09+03:00
Общество

В августе в Воронеже начнут благоустраивать Северный лес

Выпилят сухие дереаья, посадят новые
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

В Воронеже утвердили план работ по благоустройству Северного леса. В конце августа специалисты приступят к вывозу валежника, вырубке сухостойных и аварийных деревьев, выкорчевыванию пней, а также проведут лесовосстановительную посадку новых зеленых насаждений. Об этом сообщила руководитель департамента природных ресурсов и экологии Наталья Ветер.

Напомним, Северный лес признали особо охраняемой природной территорией в 2014 году – статус природного парка областного значения присвоен территории в 40,8 га между улицами Мордасовой, Миронова, Антонова-Овсеенко и Владимира Невского. Он спасает зеленую зону от дальнейшей застройки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежские артисты станцуют в телепроекте "Большой балет"
Губернатор согласился упростить воронежским рестораторам оформление летних веранд
Воронежского протоиерея госпитализировали с пневмонией
Фестиваль "Воронеж фольклорный" пройдет в онлайн формате
Очередь из нескольких сотен воронежцев к чудотворной иконе разошлась только после приезда полиции
В Старом Осколе задержали разбойника, полгода назад избившего и ограбившего воронежца на Московском проспекте
Воронежскому зоопарку выделят дополнительное финансирование в связи с коронавирусом
Во время генеральной репетиции парада Победы в Воронеже перекроют улицы для автомобилистов и пешеходов
Директора воронежской юрфирмы поймали на мошенничестве на 3,5 млн рублей
В Воронежской области на выходных пройдут массовые проверки водителей