2020-06-19T12:35:12+03:00
Происшествия

В Воронеже будут судить водителя «Волги», по вине которого пешехода зажало между машинами

Авария произошла два года назад
Ярослав ИВАНОВ
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Следователи передали в суд дело 55-летнего водителя «ГАЗ-3110», по вине которого пешехода зажало между машинами. Авария произошла в Воронеже в конце сентября 2018 года.

Около 15.30 водитель «Волги» устроил ДТП на улице Остужева. Мужчина следовал в сторону Ленинского проспекта, он не следил за окружающей дорожной обстановкой и двигался по средней полосе со скоростью, не обеспечивающей ему возможности постоянного контроля за движением машины.

В итоге на ул. Остужева, 2е он врезался в стоящие после аварии «Джип-Патриот» и «Ниссан-Кашкай». В результате второй аварии между внедорожниками оказался зажат 58-летний мужчина. Он получил тяжелые травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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