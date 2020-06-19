В Воронежской области за 2020 год автомобилисты 45 раз врезались в опоры ЛЭП

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:05:44+03:00

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C начала 2020 года в Воронежской области 45 автомобилей врезались в опоры ЛЭП. Общая сумма причиненного энергопредприятиям ущерба составила 1,6 млн рублей.

- Основной причиной происшествий стали невнимательность водителей и нарушение ими правил дорожного движения, - сообщили в пресс-службе филиала «Россети Центр Воронежэнерго». - В результате повреждения ЛЭП не только наносится ущерб электросетевой компании, но и причиняется вред потребителям электроэнергии – без света остаются жилые дома, предприятия, социально значимые объекты. Так, 7 июня в селе Медвежье Семилукского района грузовик оборвал провода линии электропередачи 10 кВ. В результате без света остались более 500 жителей села, были обесточены котельная, водонапорная башня и школа.

Энергетики отмечают, что за повреждение энергооборудования нарушителей штрафуют - от 1 до 1,5 тысяч рублей с физических лиц, от 20 до 30 тысяч рублей, если повреждение произошло по вине юридического лица. Кроме того, нарушитель обязан возместить расходы на фактическое восстановление поврежденных энергообъектов.

Энергетики дают советы, как избежать несчастного случая при столкновении с опорой ЛЭП, ведь она находится под напряжением.

Если автомобиль касается проводов воздушной линии, по возможности, лучше не покидать салон машины. Если в салоне начался пожар, покидать автомобиль, находящийся под напряжением, нужно так, чтобы не касаться одновременно корпуса машины и земли, при этом необходимо становиться одновременно на обе плотно сомкнутые ноги. После эвакуации из салона нужно отойти на безопасное расстояние, ведь радиус поражения человека «шаговым напряжением» составляет не менее 8 метров. Поэтому отходить из опасной зоны необходимо «гусиным шагом»: свести ноги вместе, не отрывая их друг от друга и от земли, передвигаться мелкими-мелкими скользящими шажками. Таким образом, при ходьбе обе ноги будут находиться практически в одной точке с одним электрическим потенциалом – напряжение между ними будет незначительным.

ИСТОЧНИК KP.RU