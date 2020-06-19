2020-06-19T11:32:27+03:00
Общество

Законодательная новация ускорит процедуру предоставления жилья про договорам соцнайма в Воронежской области

Воронежская областная Дума усовершенствовала порядок предоставления жилья социального найма из фонда региона, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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В рамках 58-го заседания регионального парламента были внесены изменения в закон Воронежской области «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Воронежской области по договорам социального найма».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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