Воронежскую фирму оштрафовали на 900 тыс за сговор на торгах

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:26:59+03:00

Предприятие договорилось с другим участником торгов о небольшом снижении цен на аукционе

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Воронежскую фирму оштрафовали за нарушение закона о конкуренции, сообщили в региональном управлении ФАС России. Предприятие по установке систем видеоконтроля обвинили в сговоре с участником пяти электронных аукционов – по поддержанию цен. В итоге, конкурсы, в которых участвовали два конкурента, прошли с незначительными снижениями цен контрактов - от 1% до 6,5%.

- Проанализировав другие аналогичные аукционы, стало ясно, что при наличии конкуренции между участниками торгов достигается более значительное снижение цен - от 15 % до 19 % при меньшей начальной (максимальной) цене контрактов по оказанию аналогичных работ, - отметили в Воронежском УФАС России.

В итоге фирму оштрафовали на 897 680 рублей за нарушение антимонопольного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU