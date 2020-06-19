2020-06-19T10:26:59+03:00
Происшествия

Воронежскую фирму оштрафовали на 900 тыс за сговор на торгах

Предприятие договорилось с другим участником торгов о небольшом снижении цен на аукционе
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежскую фирму оштрафовали за нарушение закона о конкуренции, сообщили в региональном управлении ФАС России. Предприятие по установке систем видеоконтроля обвинили в сговоре с участником пяти электронных аукционов – по поддержанию цен. В итоге, конкурсы, в которых участвовали два конкурента, прошли с незначительными снижениями цен контрактов - от 1% до 6,5%.

- Проанализировав другие аналогичные аукционы, стало ясно, что при наличии конкуренции между участниками торгов достигается более значительное снижение цен - от 15 % до 19 % при меньшей начальной (максимальной) цене контрактов по оказанию аналогичных работ, - отметили в Воронежском УФАС России.

В итоге фирму оштрафовали на 897 680 рублей за нарушение антимонопольного законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже будут судить водителя «Волги», по вине которого пешехода зажало между машинами
Два из трех показателей для снятия ограничений в Воронежской области никак не придут в норму
В Воронеже от коронавируса умерли еще два человека
В Воронежской области за 2020 год автомобилисты 45 раз врезались в опоры ЛЭП
Еще 245 воронежцев выздоровели после коронавируса
Законодательная новация ускорит процедуру предоставления жилья про договорам соцнайма в Воронежской области
В выходные воронежцев ждут жара и дожди
Воронежские военные поздравили старейшего ветерана медслужбы любимой песней
У воронежцев просят помощи на спасение сбитого машиной лисенка
В Воронежской области у 53 детей коронавирус протекает с осложнениями
Воронежскую фирму оштрафовали на 900 тыс за сговор на торгах
В Воронеже "шестерка" "подрезала автобус: при его торможении пострадала пассажирка
К 19 июня еще у 203 воронежцев диагностировали коронавирус
Кондитерскую фабрику под Воронежем оштрафовали на 200 тыс после вспышки коронавируса
Житель Воронежской области пытался сбить на машине своего обидчика, а под колеса попала его жена
Роспотребнадзор: воронежцы не носят защитные маски
У семьи москвичей с маленьким ребенком на воронежской дороге неожиданно закончился бензин
Смертность от коронавируса в Воронежской области ниже, чем в России и ЦФО