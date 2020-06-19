В Воронеже "шестерка" "подрезала автобус: при его торможении пострадала пассажирка

19 Июнь 2020 2020-06-19T09:57:40+03:00

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18 июня в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 112 ДТП, большинство из которых произошло в областном центре. В авариях пострадали три человека.

В полдень на Ленинском проспекте, 156в, автомобиль ВАЗ-21061, которым управлял 32-летний водитель, двигаясь по Ленинскому проспекту со стороны Минской в направлении ул. Богдана Хмельницкого, "подрезал" 90-й автобус, двигавшийся в попутном направлении. 32-летний водитель автобуса резко затормозил. Из-за этого в салоне упала и покалечилась 60-летняя женщина, ее доставили в больницу

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU