Кондитерскую фабрику под Воронежем оштрафовали на 200 тыс после вспышки коронавируса

19 Июнь 2020 2020-06-19T08:28:10+03:00

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Рамонский суд оштрафовал кондитерскую фабрику в Богданово на 200 тысяч рублей за нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения опасного заболевания.

Фактически вспышку коронавируса допустили на фабрике из-за неудовлетворительной уборке помещений в период пандемии. Напомним, COVID-19 на предприятии подхватили 14 человек.

Санитарные врачи обнаружили, что клининговые недобросовестно проводили дезинфекцию помещений: уборка проводилась лишь после 12-часовой смены, по нормам дезинфекция же должна проводиться с шестичасовым интервалом. Кроме того, использовались средства, не одобренные Роспотребнадзором, на них отсутствует информация о концентрации раствора.

После предписаний санитарных врачей дезинфицирующие средства на предприятии поменяли.

ИСТОЧНИК KP.RU