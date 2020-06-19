2020-06-19T08:28:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Кондитерскую фабрику под Воронежем оштрафовали на 200 тыс после вспышки коронавируса

На предприятии неудовлетворительно проводили уборку
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рамонский суд оштрафовал кондитерскую фабрику в Богданово на 200 тысяч рублей за нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при возникновении угрозы распространения опасного заболевания.

Фактически вспышку коронавируса допустили на фабрике из-за неудовлетворительной уборке помещений в период пандемии. Напомним, COVID-19 на предприятии подхватили 14 человек.

Санитарные врачи обнаружили, что клининговые недобросовестно проводили дезинфекцию помещений: уборка проводилась лишь после 12-часовой смены, по нормам дезинфекция же должна проводиться с шестичасовым интервалом. Кроме того, использовались средства, не одобренные Роспотребнадзором, на них отсутствует информация о концентрации раствора.

После предписаний санитарных врачей дезинфицирующие средства на предприятии поменяли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кондитерскую фабрику под Воронежем оштрафовали на 200 тыс после вспышки коронавируса
Житель Воронежской области пытался сбить на машине своего обидчика, а под колеса попала его жена
Роспотребнадзор: воронежцы не носят защитные маски
У семьи москвичей с маленьким ребенком на воронежской дороге неожиданно закончился бензин
Смертность от коронавируса в Воронежской области ниже, чем в России и ЦФО
В Воронеже окончательно подтвердили проведение Парада Победы
Компания в рамках программы лояльности «Больше» предлагает своим абонентам приобрести смартфоны Huawei со скидкой 15%
Сенатор Сергей Лукин предложил главе Минстроя продлить заявочную кампанию в программу «Стимул» до сентября
В Воронеже больных коронавирусом начали лечить с помощью плазмы
Воронежцев напугал черный дым над Отрожкой
В Воронеже на обработку подъездов от коронавируса израсходовали 14 тонн дезсредств
Житель Воронежской области, любивший ночевать в чужих домах, попался на краже велосипеда
Под Воронежем пропала без вести пенсионерка
В Воронеже жителям 20-ти улиц отключат горячую воду
В фотоловушку Воронежского заповедника попала семейка резвых кабанов
В Воронеж организуют второй спецрейс для туристов, застрявших из-за коронавируса в Армении
В Воронеже охранник завода и его сообщник украли более полутонны меди
УК в Воронежской области грозит штраф за собрание, проведенное в разгар эпидемии
В Воронежской области самая низкая смертность от коронавируса среди топ-15 регионов по заражению
Жительница Воронежа за 280 тысяч установила «программу удаленного доступа»
Бывшему воронежскому таможеннику дали условный срок за вымогательство
Под Воронежем иномарка врезалась в ограждение: пострадали три человека
В Воронеже мотоциклист сбил 16-летнего подростка на «зебре» и скрылся
В Воронежской области еще один человек умер от коронавируса
В Воронежской области еще 219 человек победили коронавирус