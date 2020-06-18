Житель Воронежской области пытался сбить на машине своего обидчика, а под колеса попала его жена

18 Июнь 2020 2020-06-18T20:09:49+03:00

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Мексиканские страсти разгорелись в воронежской глубинке. Жители села Данково Каширского района повздорили на бытовой почве. Тогда один из мужчин в гневе сел н свою машину ВАЗ-2101 и направил его на обидчика. Тот успел увернуться, но это не остановило мстителя. Развернув ВАЗ, он снова ринулся на молодого человека, к которому в этот момент подошла его 29-летняя жена. Мужчина успел отскочить в сторону, а его супруга попала под колеса. Ее госпитализировали с места ДТП с переломом тазовых костей.

Когда полицейские начали выяснять обстоятельства происшедшего, то выяснилось, что подозреваемому не впервой таким образом расправляться с оппонентами: 30-летний мужчина уже был судим за аналогичное преступление.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», которая предусматривает наказание в виде заключения на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU