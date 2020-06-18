У семьи москвичей с маленьким ребенком на воронежской дороге неожиданно закончился бензин
Семья москвичей с маленьким ребенком ехала на автомобиле «ZAZ Chance» через нашу область из столицы в южном направлении. На дороге в Павловском районе машина неожиданно заглохла – в баке закончилось топливо. Где расположена ближайшая заправка гости не знали.
Стоящую на обочине машину с аварийным сигналом заметили патрулировавшие участок инспекторы ГИБДД по Воронежской области. Они поинтересовались у водителя, что случилось. Узнав о причине остановки госавтоинспекторы остановили проезжающий мимо фургон, водитель которого согласился помочь автомобилисту и отбуксировал его машину до ближайшей АЗС.
- 28-летний водитель автомобиля «ZAZ Chance» выразил благодарность Госавтоинспекторам за оперативное разрешение ситуации, неравнодушие и отзывчивость, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU