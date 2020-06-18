2020-06-18T17:02:59+03:00
Происшествия

Воронежцев напугал черный дым над Отрожкой

Кто-то опять поджег покрышки на улице Землячки
Елена ФЕДЯШЕВА
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Столб дыма был виден на полгородаСтолб дыма был виден на полгородаФото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА
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Днем в четверг, 18 июня, в небе над Отрожкой появился черный дым. Его было хорошо видно жителям разных районов. Фотографии с места происшествия быстро разлетелись по соцсетям.

В пресс-службе ГУ МЧС горожан успокоили, пояснив, что в очередной раз загорелись автомобильные покрышки на хронической свалке на улице Землячки. На место ЧП уже выехали бригады спасателей.

- Угрозы распространения пожара нет, ситуация находится под контролем, - пояснили спасатели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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