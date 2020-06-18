2020-06-18T16:09:05+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области, любивший ночевать в чужих домах, попался на краже велосипеда

Ранее судимый калачеевец в очередной раз не устоял перед искушением стащить чужое добро
Татьяна МИСТЮКОВА
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Из архива "КП".Из архива "КП".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Провал для калачеевца настал после того, как в марте он украл велосипед у местного жителя. О пропаже из сарая транспортного средства стоимостью около пяти тысяч рублей тот сообщил в полицию.

В итоги стражи порядка вычислили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 50-летний мужчина. Житель Калача признался в содеянном. Но впоследствии выяснилось, что велосипед - не единственная его кража.

Оказалось, задержанный с середины марта перестал ночевать у себя дома:

- Как-то гуляя по улицам Калача, он заметил, что в одном из домов никто не проживает. Поздно вечером мужчина проник во двор дома и сорвал запорное устройство с входной двери. Так как было темно, а электричеством пользоваться опасно, злоумышленник решил дождаться утра и лег спать в этом доме. Утром он похитил посуду, постельное белье и хозяйственные инструменты и отнес их к себе домой, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Периодически мужчина еще возвращался туда, чтобы переночевать. Свой поступок калачеевец объяснил следующим образом: у него дома условия хуже, чем в том, который вскрыл.

Затем он заметил, что в соседнем двухквартирном доме тоже давно не появлялись хозяева, и тоже решил туда проникнуть:

- Он сорвал замки на входных дверях и похитил обогреватели и электроплиты. Свою вину подозреваемый признал полностью, - отметили в полиции.

В итоге на калачеевца заели уголовное дело по статье "Кража". Полицейские ищут, в какие дома он еще мог влезть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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