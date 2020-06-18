2020-06-18T13:12:26+03:00
Общество

УК в Воронежской области грозит штраф за собрание, проведенное в разгар эпидемии

Встреча жильцов прошла в одном из дворов Борисоглебка
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта ГЖИ Воронежской областиФото с сайта ГЖИ Воронежской области
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В Борисоглебске Воронежской области одна из УК грубо нарушила санитарно-противоэпидемический режим в период эпидемии коронавируса, проведя очное собрание собственников жилья в мае этого года, когда в регионе действовал режим самоизоляции. Встреча, на которой присутствовали больше половины жильцов, прошла во дворе многоквартирного дома № 50А по ул. Дорожной. Протокол этого собрания передали в Государственную жилищную инспекцию.

В связи с выявленным нарушением ГЖИ решает вопрос о возбуждении в отношении УК, как инициатора проведения собрания, дела об административном нарушении.

- Санкция части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ предусматривают предупреждение или наложение административного штрафа на должностное лицо в размере от 10 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, на юридическое лицо – от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей, з- рассказали в пресс-службе ГЖИ по Воронежской области.

Напомним, в связи с эпидемией срок проведения общих отчетных собраний за 2019 год продлили до 1 января 2021 года. По той же причине, скорее всего, в этом году не будет меняться тариф на обслуживание жилого фонда, поскольку такое решение может приниматься только при согласии собственников или по их предложению на общем собрании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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