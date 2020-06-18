2020-06-18T12:55:59+03:00
Общество

В Воронежской области самая низкая смертность от коронавируса среди топ-15 регионов по заражению

Из инфицированных 5258 за все время умерло 28 человек
Татьяна МИСТЮКОВА
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Предоставлено региональным оперштабом по борьбе с коронавирусом.Предоставлено региональным оперштабом по борьбе с коронавирусом.
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По данным регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в Воронежской области на 18 июня зафиксирована самая низкая смертность от COVID-19 среди 15 регионов-лидеров по количеству инфицированных.

Так, из 5258 заболевших (в том числе 196 новых случае на текущую дату) у нас умерло 28 человек. Это наименьшее цифра в рейтинге. Например, в Краснодарском крае или Челябинской области примерно одинаковое с нашим количество инфицированных - 5252 и 5125, а смертельных случаев - 57 и 51 соответственно.

Также в оперштабе отметили, что активных ковидных больных в регионе - 2614, полностью выздоровело - 2616 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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