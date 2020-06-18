Под Воронежем иномарка врезалась в ограждение: пострадали три человека

18 Июнь 2020 2020-06-18T12:09:36+03:00

Водителя и двух его пассажиров доставили в больницу

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Три человека пострадали в ДТП в Семилукском районе 17 июня. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, 24-летний воронежец на «Хендай Солярис» двигался со стороны Курска в направлении дома. На 214 км трассы «Курск-Воронеж» водитель не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение.

Молодого человека, управлявшего машиной, и двух его пассажиров 23 и 24 лет с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение. Полицейские начали проверку по факту ДТП.

В Павловском районе в этот день произошла смертельная авария. На 671 км трассы М4 - «Дон» столкнулись «Тойота Ипсум» и грузовик «Скания». Погибла 59-летняя жительница Лискинского района.

А в Воронеже на набережной Массалитинова 64-летний местный житель на «Ладе Гранте» врезался в световую опору. Мужчина скончался на месте до прибытия скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU