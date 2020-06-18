В Воронеже мотоциклист сбил 16-летнего подростка на «зебре» и скрылся

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:37:00+03:00

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16-летний подросток попал под колеса мотоциклиста на пешеходном переходе в Воронеже. Как сообщили в региональном ГУ МВД, авария случилась 17 июня примерно 23.10 у дома № 3 по Бульвару Победы. Водитель мотоцикла, двигаясь со стороны улицы 60 Армии в направлении Московского проспекта, сбил парня, который пересекал проезжую часть по регулируемой «зебре». Мотоциклист с места происшествия скрылся, подростка доставили в больницу.

Сейчас полицейские устанавливают личность и местонахождение водителя. Они просят всех, кто стал очевидцем ДТП и может помочь найти его виновника, позвонить по телефонам: 8 (473) 2-51-12-16, 269-60-36, 269-60-79 или 02.

Еще одна авария с участием подростка-пешехода случилась несколькими часами ранее, в 18.20, на улице Беговой. 33-летняя жительница Воронежа на «Ниссане Альмера» двигалась со стороны Московского проспекта в направлении улицы Шишкова и сбила 15-летнюю девочку. Она переходила дорогу на расстоянии 12 метров за нерегулируемым пешеходным переходом. С телесными повреждениями подростка доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU