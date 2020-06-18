Воронежские аграрии получили 2,5 миллиарда господдержки

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:46:38+03:00

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Сельхозпроизводители региона получили 2,5 миллиарда рублей гоподдержки. Данная цифра приводится по состоянию на 16 июня и, как сообщает правительство Воронежской области, составляет 38% от общего лимита, запланированного на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем финансирования и освоения средств вырос. Аграрии используют госпомощь на развитие племенного животноводства, производство молока, мяса, содержание племенного конезавода, страхование скотины от падежа и на другие регламентированные цели. Субсидию даже можно получить на закладку и уход за садами.

Также сельхозтруженики с этого года могут воспользоваться льготной ипотекой на строительство (приобретение) жилых домов (квартир) под 2,7% годовых в сельской местности.

- В настоящее время в «Россельхозбанк» за ипотекой обратились 1 430 человек. Общая сумма запрошенных ими кредитов составила почти 3 миллиарда рублей. Банк пока что одобрил 339 заявок на 721,5 миллион, а кредитов выдал 183. Их сумма составила почти 348 миллионов, - сообщили в региональном правительстве.

При этом там отметили, что, в основном, люди берут деньги на покупку готовых квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU