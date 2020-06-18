2020-06-18T08:46:38+03:00
Общество

Воронежские аграрии получили 2,5 миллиарда господдержки

По сравнению с прошлым годом объем финансирования и освоения средств вырос
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Из архива "КП".Из архива "КП".Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Сельхозпроизводители региона получили 2,5 миллиарда рублей гоподдержки. Данная цифра приводится по состоянию на 16 июня и, как сообщает правительство Воронежской области, составляет 38% от общего лимита, запланированного на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем финансирования и освоения средств вырос. Аграрии используют госпомощь на развитие племенного животноводства, производство молока, мяса, содержание племенного конезавода, страхование скотины от падежа и на другие регламентированные цели. Субсидию даже можно получить на закладку и уход за садами.

Также сельхозтруженики с этого года могут воспользоваться льготной ипотекой на строительство (приобретение) жилых домов (квартир) под 2,7% годовых в сельской местности.

- В настоящее время в «Россельхозбанк» за ипотекой обратились 1 430 человек. Общая сумма запрошенных ими кредитов составила почти 3 миллиарда рублей. Банк пока что одобрил 339 заявок на 721,5 миллион, а кредитов выдал 183. Их сумма составила почти 348 миллионов, - сообщили в региональном правительстве.

При этом там отметили, что, в основном, люди берут деньги на покупку готовых квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже мотоциклист сбил 16-летнего подростка на «зебре» и скрылся
В Воронежской области еще один человек умер он коронавируса
В Воронежской области еще 219 человек победили коронавирус
Поправки в Конституцию: где и когда можно проголосовать в Воронежской области
Этой ночью воронежским пожарным пришлось дважды выезжать в Советский район
«Время проверки»: в Воронеже обсудили перезапуск спортивной индустрии и фитнеса после пандемии
В Воронежской области коэффициент распространения инфекции в шаге от нормы
У 196 воронежцев на 18 июня подтвердился коронавирус
Воронежские аграрии получили 2,5 миллиарда господдержки
В Воронежской области стало больше крупного рогатого скота
Воронежский суд оштрафовал высокопоставленного сотрудника РЖД
В Воронежской области при столкновении фуры и легковушки погибла пенсионерка
На воронежской набережной «Лада Гранта» врезалась в столб: водитель погиб
Воронежский суд отправил убийцу сторожа в колонию на 17 лет
Воронежцам расскажут о Бетховене
В Воронеже ремонтник украл у продавщицы киоска украшения, когда чинил холодильник
В Воронеже пустят два новых автобусных маршрута
Попавшийся на пьяной езде и взятке житель Воронежской области заплатит 90 тысяч штрафов
С 17 на 18 июня в Воронеже будут ремонтировать девять улиц
Воронежцев приглашают зажечь «Свечу памяти» онлайн
В Воронежской области пьяного угонщика остановил бетонный блок
В Воронежской области медицинская организация скрывала информацию о платных услугах
В Воронежской области пенсионеру незаконно отказали в присвоении звания "Ветеран труда"