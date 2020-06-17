Воронежский суд оштрафовал высокопоставленного сотрудника РЖД
С помощью служебной машины он решал рабочие вопросы своего сына
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Центральный районный суд Воронежа признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями высокопоставленного сотрудника ОАО «РЖД». Об этом сообщают «Новости Воронежа». Выяснилось, что работник распоряжался служебным автомобилем в личных целях.
- Он использовал машину для перевозки габаритных грузов в интересах своего сына, который занимал должность в коммерческой фирме, - отметили в Воронежской транспортной прокуратуре.
Суд назначил сотруднику РЖД штраф в 20 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU