2020-06-17T22:24:05+03:00
Общество

Воронежский суд оштрафовал высокопоставленного сотрудника РЖД

С помощью служебной машины он решал рабочие вопросы своего сына
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Центральный районный суд Воронежа признал виновным в злоупотреблении должностными полномочиями высокопоставленного сотрудника ОАО «РЖД». Об этом сообщают «Новости Воронежа». Выяснилось, что работник распоряжался служебным автомобилем в личных целях.

- Он использовал машину для перевозки габаритных грузов в интересах своего сына, который занимал должность в коммерческой фирме, - отметили в Воронежской транспортной прокуратуре.

Суд назначил сотруднику РЖД штраф в 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежский суд оштрафовал высокопоставленного сотрудника РЖД
В Воронежской области при столкновении фуры и легковушки погибла пенсионерка
На воронежской набережной «Лада Гранта» врезалась в столб: водитель погиб
Воронежский суд отправил убийцу сторожа в колонию на 17 лет
Воронежцам расскажут о Бетховене
В Воронеже ремонтник украл у продавщицы киоска украшения, когда чинил холодильник
В Воронеже пустят два новых автобусных маршрута
Попавшийся на пьяной езде и взятке житель Воронежской области заплатит 90 тысяч штрафов
С 17 на 18 июня в Воронеже будут ремонтировать девять улиц
Воронежцев приглашают зажечь «Свечу памяти» онлайн
В Воронежской области пьяного угонщика остановил бетонный блок
В Воронежской области медицинская организация скрывала информацию о платных услугах
В Воронежской области пенсионеру незаконно отказали в присвоении звания "Ветеран труда"