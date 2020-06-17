2020-06-17T21:56:01+03:00
Происшествия

В Воронежской области при столкновении фуры и легковушки погибла пенсионерка

Водители автомобилей не пострадали
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Женщина погибла на месте ДТП.Женщина погибла на месте ДТП.Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.
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Смертельное ДТП случилось в 17.40 в Павловском районе. На 671 км трассы М4 - «Дон» столкнулись «Тойота Ипсум» и грузовик «Скания».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, легковушка двигалась в сторону юга. За рулем находился 62-летний житель Лискинского района. Фура под управлением 46-летнего жителя Ростовской области, наоборот, направлялась в сторону Воронежа. Что стало причиной аварии, предстоит выяснить полицейским. Известно только, что столкновение произошло при развороте «Тойоты».

В результате аварии погибла 60-летняя пассажирка легковушка, жительница Лискинского района. Водители обеих машин не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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