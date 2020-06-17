Воронежский суд отправил убийцу сторожа в колонию на 17 лет
Россошанец избил пенсионера кирпичом из-за 9,5 тысяч рублей
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Воронежский облсуд приговорил 37-летнего жителя Россоши к 17 годам колонии строгого режима за жестокое убийство сторожа.
Напомним, убийство произошло ночью 7 января 2019 года. Мужчина перелез через ворота организации, проник в помещение сторожки, избил кирпичом престарелого охранника, связал его и похитил из кассы организации 9,5 тысяч рублей, после чего скрылся с места преступления. Сторож от полученных травм скончался.
Обвинение просило для мужчины наказание в виде 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU