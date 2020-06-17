2020-06-17T19:53:39+03:00
Звезды

Воронежцам расскажут о Бетховене

К разговору подключится известный пианист
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Филармония приглашает воронежцев на новую встречу проекта «Музыка лечит». Темой в этот раз станет творчество великого классика Людвига ван Бетховена. Дирижер Игорь Вербицкий и пианист Петр Лаул поговорят о том, что слышали в музыке Бетховена современники, как менялись трактовки его произведений со временем, почему образ «поединка с судьбой» стал частью бетховенского мифа?

Пётр Лаул лауреат трех международных конкурсов – двух в Бремене (III премия и специальный приз за лучшее исполнение сочинений Баха, 1995; I премия и специальный приз за лучшее исполнение сонаты Шуберта, 1997) и конкурса имени Скрябина в Москве (I премия, 2000). Пианист активно выступает с сольными концертами, гастролирует в России и за рубежом, участник фестивалей в Кольмаре и Сан-Рикье (Франция), «Арт-ноябрь» в Москве, Printems des Arts в Монако и ряде других. В 2015 году Петр Лаул исполнил в Малом зале филармонии Санкт-Петербурга цикл из 32-х фортепианных сонат Бетховена. В год 250-летия композитора пианист играет все его концерты для фортепиано с оркестром.

Онлайн встреча пройдет 18 июня в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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