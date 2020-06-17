Попавшийся на пьяной езде и взятке житель Воронежской области заплатит 90 тысяч штрафов

17 Июнь 2020 2020-06-17T18:04:59+03:00

Мужчину также лишили прав на 1,5 года и арестовали машину

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38-летний житель Лискинского района масштабно поплатился за пьяную езду.

В декабре 2019 года мужчина не пропустил на дороге пешехода. В результате чего его остановили сотрудники ГИБДД. И обнаружили, что водитель пьян. Не желая быть лишенным прав, мужчина в служебном кабинете отдела полиции попытался передать сотрудникам ДПС 20 тысяч рублей за уничтожение протокола. Однако инспекторы от взятки отказались.

В итоге 17 июня суд оштрафовал водителя за дачу взятки на 60 тысяч рублей. 20 тысяч рублей, ставшие предметов взятки, обращены в доход государства. Кроме того, мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей за управление автомобилем в состоянии опьянения, лишили прав на 1,5 года, арестовали машину.

Ну а "вишенкой на торте" стал штраф в 1,5 тысячи рублей за то, с чего все и началось - за непредставление преимущества в движении пешеходу.

Это еще при определении вида и размера наказания суд учел, что у подсудимого на иждивении двое малолетних детей и престарелые родители, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU