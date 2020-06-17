В Воронежской области пьяного угонщика остановил бетонный блок

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:47:14+03:00

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В Павловском районе задержали горе-угонщика.

17-летний житель Заосередных садов, выйдя в час ночи на улицу в Павловске, увидел припаркованный ВАЗ-21093, у которого была не заперта дверца, а в замке зажигания торчали ключи. Выпивший парень, не долго думая, решил воспользоваться случаем и доехать на чужой машине до дома. Но проехав несколько метров, молодой человек наехал на бетонный блок, бросил автомобиль и скрылся.

В это время 50-летний владелец машины, которому о случившемся сообщили очевидцы, уже сообщил в полицию об угоне. Подозреваемого быстро нашли, ему грозит до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU