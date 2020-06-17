Воронежец купил билеты в черноморский пансионат на сайте мошенников

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:45:54+03:00

Деньги мужчины куда-то «улетели», а вот сам он остался дома

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44-летний воронежец в интернете, на странице якобы официального сайта пансионата, расположенного на Черноморском побережье, забронировал номер. Планы на отдых мужчина строил еще в феврале, когда пандемия коронавируса не накрыла мир.

В качестве аванса воронежец перевел 20 тысяч рублей по указанным на сайте реквизитам. С тех пор с ним никто не связывался. Накануне предстоящей поездки заявитель попытался зайти на сайт пансионата, однако тот оказался заблокирован.

Тогда покупатель в социальной сети разыскал официальную группу организации и выяснил, что перевел деньги на неизвестный счет. Сайта, на котором он делал заказ, оказался фейковым. Номер в пансионате ему никто не бронировал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь этих представителей «туриндустрии» предстоит найти полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU