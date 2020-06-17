Воронежец купил билеты в черноморский пансионат на сайте мошенников
44-летний воронежец в интернете, на странице якобы официального сайта пансионата, расположенного на Черноморском побережье, забронировал номер. Планы на отдых мужчина строил еще в феврале, когда пандемия коронавируса не накрыла мир.
В качестве аванса воронежец перевел 20 тысяч рублей по указанным на сайте реквизитам. С тех пор с ним никто не связывался. Накануне предстоящей поездки заявитель попытался зайти на сайт пансионата, однако тот оказался заблокирован.
Тогда покупатель в социальной сети разыскал официальную группу организации и выяснил, что перевел деньги на неизвестный счет. Сайта, на котором он делал заказ, оказался фейковым. Номер в пансионате ему никто не бронировал.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь этих представителей «туриндустрии» предстоит найти полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU