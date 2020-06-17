В Воронежской области пенсионеру незаконно отказали в присвоении звания "Ветеран труда"

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:00:25+03:00

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В Кантемировском районе нарушили права 63-летнего пенсионера МВД. Мужчина, награжденный за добросовестное исполнение служебных обязанностей медалью МВД России «За отличие в службе» III степени, обратился в районное управление соцзащиты с заявлением о присвоении ему звания «Ветеран труда». Но ему отказали.

- Причиной отказа в присвоении звания «Ветеран труда» послужил факт награждения пенсионера медалью приказом начальника ГУ МВД, а не приказом министерства. Прокуратура посчитала такой отказ неправомерным и обратилась в суд с иском о возложении обязанности на управление социальной защиты присвоить пенсионеру МВД положенное ему звание «Ветеран труда», - отметили в прокуратуре Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU