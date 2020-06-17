Владимир Нетёсов: «Сегодня Воронежская область может предложить любому инвестору условия для эффективной реализации проектов»

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:16:55+03:00

За последние пять лет в экономику Воронежской области было вложено более 1,5 триллионов рублей частных инвестиций, напомнил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов

Изменить размер текста: A A

Сегодня регион предлагает уникальные инвестиционные возможности как для размещения производственных мощностей крупных компаний, так и реализации проектов малого и среднего бизнеса.

В ходе 58-го заседания регионального парламентадепутаты приняли блок законов, направленных на дальнейшее стимулирование инвестиционной деятельности, развитие экономики, наполняемость бюджета и создание рабочих мест.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU