В Воронеже рецидивист вломился в квартиру и избил хозяина, отомстив за знакомую

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:14:57+03:00

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33-летний воронежец стал жертвой нападения в собственной квартире после ссоры с девушкой. Инцидент произошел 16 июня на улице Перевёрткина.

Вечером мужчина принимал в гостях знакомую. Но они поругались, и девушка ушла. А через некоторое время в квартиру вломился разбойник. Неизвестный проник в дом к потерпевшему, живущему на первом этаже, разбив окно. Избил хозяина, забрал ноутбук и мобильный телефон и скрылся. Потерпевший оценил ущерб в 27 тысяч рублей.

Напавшего задержали по горячим следам. 30-летний воронежец, неоднократно судимый за кражи, признался, что узнал о произошедшем конфликте от своей приятельницы и решил проучить ее обидчика, гаджеты из квартиры потерпевшего похитил для дальнейшей продажи. Украденное нашли у него при обыске. Теперь за разбой ему грозит до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU