Показатели для снятия ограничений в Воронежской области приближаются к норме
Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, 17 июня, вновь немного улучшились. Например, коэффициент распространения инфекции держится вплотную с нормой: 0,9 (норма 0,8).
Хотя 17 июня официально подтвердили заражение новым коронавирусом 201 человека. То есть общее числи заболевших COVID-19 выросло в нашем регионе до 5062.
Увеличилось и число жертв до 27. То есть за последние сутки умерли еще три человека с новым вирусом.
Что касается свободного коечного фонда для лечения Covid-19, то здесь: 29% (норма 50%).
Так, 17 июня выписали еще 281 человека, победившего новый коронавирус - это рекордное число для нашего региона. Таким образом, выздоровели уже 2 397 пациентов.
Наращивается и тестирование на 100 тысяч жителей: 204,8 (норма 90).
ИСТОЧНИК KP.RU