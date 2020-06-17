Показатели для снятия ограничений в Воронежской области приближаются к норме

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:29:54+03:00

Однако пока все равно в регионе не достаточно условий для введения новых послаблений

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Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, 17 июня, вновь немного улучшились. Например, коэффициент распространения инфекции держится вплотную с нормой: 0,9 (норма 0,8).

Хотя 17 июня официально подтвердили заражение новым коронавирусом 201 человека. То есть общее числи заболевших COVID-19 выросло в нашем регионе до 5062.

Увеличилось и число жертв до 27. То есть за последние сутки умерли еще три человека с новым вирусом.

Что касается свободного коечного фонда для лечения Covid-19, то здесь: 29% (норма 50%).

Так, 17 июня выписали еще 281 человека, победившего новый коронавирус - это рекордное число для нашего региона. Таким образом, выздоровели уже 2 397 пациентов.

Наращивается и тестирование на 100 тысяч жителей: 204,8 (норма 90).

ИСТОЧНИК KP.RU