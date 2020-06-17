Воронежские школьники делятся в соцсетях воспоминаниями об «Артеке»

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:32:48+03:00

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16 июня легендарный лагерь «Артек», мечта всех детей, отметил 95-летие. Жаль, что юбилей омрачила эпидемия коронавируса. Но воронежские ребята из школы №13 не унывают и устроили праздник в интернете, объявив марафон историй о пребывании в этом замечательном месте. Воспоминания и впечатления они публикуют на странице школьного сообщества «тринашки».

- День рождения - это праздник детства. Он не может не состояться, тем более, что этот день рождения празднует международный детский центр «Артек», - пишут организаторы акции. - Еще пять лет, и исполнится век. Но чем старше становится «Артек», тем он краше, современнее, интереснее и даже моложе. Потому что сюда приезжают дети - веселые, озорные, мудрые, добрые и разные. Здесь они учатся дружить, мечтать, помогать, любить, понимать.

Познакомился с историями школьников можно на странице в соцсети «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU