2020-06-17T11:08:08+03:00
Происшествия

В Воронеже на водителя «Ауди А8», сбившего семью на переходе, возбудили уголовное дело

Мужчина сбежал с места аварии, но вскоре его поймали
Олег ИВАНОВ
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В Воронеже возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего водителя, устроившего резонансную аварию на улице 9 Января и сбежавшего. Его обвиняют в «Нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (пункт «б» части 2 статьи 264 УК РФ). Максимальное наказание - до семи лет лишения свободы. Минимальное - принудительные работы.

Напомним, около 18.05 на улице 9 Января у дома №304 водитель «Ауди А8» сбил семью на пешеходном переходе. 32-летнего мужчину и 31-летнюю женщину, переходивших с ребенком проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый, госпитализировали.

Водитель сбежал с места ДТП, бросив иномарку, но позже его поймали - оказалось, что это 43-летний мужчина. Вначале его только оштрафовали.

Позже стало известно о состоянии пострадавших: мужчина проходит лечение в травматологическом отделении, его состояние - средней тяжести. Женщину госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии, ее состояние - тяжелое.

Следователи назначили ряд судебных экспертиз, допрашивают свидетелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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