Воронежцам покажут, как музыка сплетается с графикой
17 июня филармония покажет запись проекта «Музыка плюс», премьера которого в рамках абонемента «Шедевры и открытия» состоялась в декабре 2017 года. В программе, посвященной французской музыке, соединились исполнительское и изобразительное искусство. Вместе с музыкантами на сцене работала молодая московская художница Елизавета Чеснокова, которая создала графические рисунки, выполненные углем и пастелью. Все движения художницы отражались на большом экране с помощью камеры, установленной за мольбертом.
В программе звучит фрагмент Концерта для фортепиано, скрипки и струнного квартета Эрнеста Шоссона (к 165-летию со дня рождения композитора) в исполнении Государственного струнного квартета имени Глинки, Степана Яковича (скрипка), Ирины Авралевой (фортепиано).
Трансляцию можно посмотреть в 11.00 в группе филармонии «ВКонтакте».
ИСТОЧНИК KP.RU