2020-06-17T11:02:56+03:00
Звезды

Воронежцам покажут, как музыка сплетается с графикой

Концерт можно посмотреть в соцсетях филармонии
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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17 июня филармония покажет запись проекта «Музыка плюс», премьера которого в рамках абонемента «Шедевры и открытия» состоялась в декабре 2017 года. В программе, посвященной французской музыке, соединились исполнительское и изобразительное искусство. Вместе с музыкантами на сцене работала молодая московская художница Елизавета Чеснокова, которая создала графические рисунки, выполненные углем и пастелью. Все движения художницы отражались на большом экране с помощью камеры, установленной за мольбертом.

В программе звучит фрагмент Концерта для фортепиано, скрипки и струнного квартета Эрнеста Шоссона (к 165-летию со дня рождения композитора) в исполнении Государственного струнного квартета имени Глинки, Степана Яковича (скрипка), Ирины Авралевой (фортепиано).

Трансляцию можно посмотреть в 11.00 в группе филармонии «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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