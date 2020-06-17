На воронежской трассе после ДТП перевернулась «Лада Приора»

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:19:42+03:00

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17 июня примерно в 18.30 в Острогожском районе перевернулся автомобиль «Лада Приора». ДТП случилось на 102 км трассы «Воронеж - Луганск».

По предварительным данным, 46-летний местный житель на «Приора» ехал в направлении Острогожска. На том злополучном километре он пошел на обгон и допустил боковое столкновение с автомобилем «ВАЗ-2107», за рулем которого был 30-летний воронежец. От удара «Приору» опрокинуло.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада Приора» с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировано 89 ДТП, из них в областном центре – 63, на федеральных трассах – 5, в районах области –21. В 7 ДТП травмы различной степени тяжести получили 9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU