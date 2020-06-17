2020-06-17T09:35:05+03:00
Происшествия

В Воронеже из-за непотушенной сигареты загорелась квартира в многоэтажке

С места ЧП госпитализировали женщину
Виктор ЛЕВШАКОВ
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16 июня в 20.33 жители Железнодорожного района Воронежа сообщили в дежурную часть о пожаре на улице Федора Тютчева. Возгорание случилось в одной из квартир на пятом этаже дома № 95М.

На место ЧП выехали четыре пожарные машины. 16 спасателей боролись с огнем до 20.50. Оказалось, что загорелся диван не небольшой кухне, а от него пламя начало распространяться на вещи.

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, с места пожара эвакуировали 41-летнюю женщину. Ее госпитализировали в областную больницу №1 с отравлением продуктами горения. По предварительной версии пожар случился из-за неосторожного курения.

Помните, если вы стали участником или свидетелем ЧП, звоните «112» или «101» Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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