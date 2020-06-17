2020-06-16T23:02:59+03:00
Общество

Воронежским выпускникам начали вручать аттестаты

На церемонию ребята и педагоги приходят в масках
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Выпускники Калачеевской школы №6/ фото: страница в Instagram департамента образования Воронежской области.Выпускники Калачеевской школы №6/ фото: страница в Instagram департамента образования Воронежской области.
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Вручение аттестатов об общем и среднем образовании проходит на этой неделе в Воронежской области. Как сообщили в региональном департаменте образования, науки и молодежной политики, их получат 10 378 одиннадцатиклассников и 21 259 девятиклассников. Церемонии в учебных заведениях проходят с соблюдением мер безопасности. Педагоги и выпускники выдерживают социальную дистанцию и используют маски.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса итоговые оценки выпускникам выставили по результатам промежуточной аттестации. Проведение ОГЭ для девятиклассников полностью отменили. ЕГЭ перенесли на более поздний срок. Первые испытания начнутся 3 июля. Сдавать единый госэкзамен будут только одиннадцатиклассники, которые собираются поступать в вузы.

Кстати, о том, как будет организована приемная кампания в ВГУ этим летом, в студии радио «Комсомольская правда» (Воронеж 97,7 FM) рассказал ректор Воронежского госуниверситета Дмитрий Ендовицкий.

Ректор ВГУ о дистанционном обучении и приемной кампании 2020

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ИСТОЧНИК KP.RU

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