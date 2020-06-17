300 тысяч рублей и пять тонн кормов направили воронежцы на помощь зоопарку

17 Июнь 2020 2020-06-16T22:28:03+03:00

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За две недели воронежский зоопарк получил от горожан и организаций более 300 тысяч рублей и более пяти тонн кормов. А к благотворительной программе долговременной адресной помощи конкретному питомцу «Возьми животное под опеку» присоединилось семь новых опекунов. Напомним, ранее закрытый для посещений из-за коронавируса зоопарк попросил воронежцев помочь с прокормом животных.

- Мы благодарим всех, кто помогает, сотрудничает с нами, откликается на наши просьбы. Большое спасибо вам, что не остаетесь равнодушными и помогаете в нашем общем деле - строительстве зоопарка. Мы надеемся на скорую встречу с вами и делаем все, чтобы вы смогли пообщаться с миром живой природы, - поблагодарили в зоопарке откликнувшихся.

ИСТОЧНИК KP.RU