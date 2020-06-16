В Воронежской области «Лада Приора» перевернулась после столкновения с «семеркой»

16 Июнь 2020 2020-06-16T21:40:18+03:00

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ДТП случилось 16 июня в 18.30 в Острогожском районе. Как сообщили в региональном ГУ МВД, на 102 км автодороги «Воронеж-Луганск» водитель «Лады Приоры» при обгоне допустил боковое столкновение с «семеркой». От удара «Приора» слетела в кювет и перевернулась. 46-летний житель Острогожска, находящийся за рулем машины, получил травмы, его доставили в больницу. Водитель ВАЗа, 30-летний молодой человек из Воронежа, не пострадал.

По данному факту сотрудники полиции начали проверку.

фото с места аварии.Фото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.

Накануне на 50 км автодороги «Воронеж - Луганск» в Хохольском районе «Тойота Ленд Крузер 200» опрокинула «Лексус РХ330». Водители иномарок не пострадали, а вот пассажирка «Лексуса» попала в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU