В Воронежской области два месяца ищут без вести пропавшую девушку

16 Июнь 2020 2020-06-16T19:39:18+03:00

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Полицейские разыскивают 18-летнюю жительницу Богучарского района Анну Юрьевну Байракову. О судьбе девушки ничего не известно с 10 апреля. В тот день она вышла из своего дома, расположенного в хуторе Варваровка и бесследно исчезла. Все эти два месяца о судьбе Анны никому ничего не известно. Сообщается, что она училась в Павловске.

Полицейские просят жителей региона обратить внимание на девушек, подходящих под это описание: на вид 18-20 лет, рост 180 см, среднего телосложения, волосы светло-русые, глаза серые. Одежда: серая куртка ниже пояса, синие джинсы, серые туфли на низком каблуке.

Если вы заметите ее, сообщите по телефонам: 8 (47366) 212-85, 8 (473) 251-12-16 или 02. Конфиденциальность гарантирована.

ИСТОЧНИК KP.RU