Детей в интернатах Воронежской области кормят как попало, а помещения требуют ремонта

16 Июнь 2020 2020-06-16T18:59:05+03:00

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В прокуратуре Воронежской области подвели итоги соблюдения законодательства и обеспечении надлежащих условий проживания в учреждениях с круглосуточным пребыванием детей.

Выяснилось, что интернаты работали с грубыми нарушениями санитарно-эпидемических, противопожарных и антитеррористических требований. Проверяющие обнаружили неединичные факты нарушения санитарно-пропускного режима.

- В большинстве учреждений с нарушением требований Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» осуществлялось приготовление пищи, хранение скоропортящихся продуктов, крупяных изделий, продуктов животноводства, не проводились мероприятия, исключающие проникновение насекомых, - рассказали в прокуратуре области.

Помещениям и зданиям Таловского, Острогожского и Эртильского социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних уже давно требуется ремонт. В Аннинском, Лискинском, Панинском, Новохопёрском, Россошанском и других районах обнаружились нарушения законодательства об охране здоровья граждан, правил пожарной безопасности и противопожарного режима, а также требований, предъявляемых к антитеррористической защищённости ряда объектов образования.

По всем выявленным нарушениям заместитель прокурора области Алексей Киреев внес представление первому заместителю председателя правительства области с требованием их устранить, а виновных наказать.

ИСТОЧНИК KP.RU