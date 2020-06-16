2020-06-16T17:32:59+03:00
Происшествия

В Воронеже на улице 45-ой Стрелковой дивизии один приятель чуть не зарезал другого

Раненного в живот выхаживают врачи
Елена ФЕДЯШЕВА
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Подозреваемый задержанПодозреваемый задержанФото: из архива «КП»
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Сотрудники воронежской больницы сообщили полицейским о госпитализации 32-летнего пациента с ножевым ранением брюшной полости. Больного доставили 12 июня в 22.00 с улицы 45-ой Стрелковой дивизии.

Полицейские восстановили картину происшедшего. Оказалось, что потерпевший и его 34-летний знакомый совместно распивали спиртные напитки, а потом поссорились. В ходе конфликта старший товарищ несколько раз ударил младшего ножом в живот.

Причиненный здоровью вред оценивается как тяжкий. По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Подозреваемого задержали, орудие преступления приобщили к делу вместе с другими доказательствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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