В Воронеже на улице 45-ой Стрелковой дивизии один приятель чуть не зарезал другого
Сотрудники воронежской больницы сообщили полицейским о госпитализации 32-летнего пациента с ножевым ранением брюшной полости. Больного доставили 12 июня в 22.00 с улицы 45-ой Стрелковой дивизии.
Полицейские восстановили картину происшедшего. Оказалось, что потерпевший и его 34-летний знакомый совместно распивали спиртные напитки, а потом поссорились. В ходе конфликта старший товарищ несколько раз ударил младшего ножом в живот.
Причиненный здоровью вред оценивается как тяжкий. По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.
Подозреваемого задержали, орудие преступления приобщили к делу вместе с другими доказательствами.
ИСТОЧНИК KP.RU