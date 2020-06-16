2020-06-16T16:54:40+03:00
Происшествия

В Воронежской области пассажир поезда обокрал попутчика и резко поменял маршрут

Подозреваемого задержали в зале ожидания вокзала
Елена ФЕДЯШЕВА
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На счету подозреваемого пять краж.На счету подозреваемого пять краж.Фото: Елена ФЕДЯШЕВА
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У одного из пассажиров поезда Адлер-Москва на станции Придача Воронежской области из сумки пропали деньги. Потерпевший тут же сообщил о краже в полицию. Сотрудники линейного управления МВД России на транспорте оперативно приступили к поискам предполагаемого вора. Подозрение полицейских вызвал один из попутчиков потерпевшего, который купил билет до конечной станции, но неожиданно сошел в Россоши.

- Изучив записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка получили приметы подозреваемого в совершении кражи. Вскоре злоумышленник, который успел сдать свой билет в кассу и собирался отправиться в Краснодар, был задержан в зале ожидания вокзала, - сообщили в пресс-службе транспортной полиции.

Задержанный – 44-летний уроженец Ростовской области – в содеянном сознался и рассказал, что изменил маршрут, пряча след. Также выяснилось, что мужчина еже имеет пять судимостей за кражи. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «кража с причинением значительного ущерба гражданину». Проверяется его причастность к подобным преступлениям. Злоумышленник арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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