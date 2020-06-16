На проект реконструкции советских «звезд» в Воронеже выделили грант

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:14:22+03:00

Однако когда арт-объект вновь вернется на проспект Революции, остается загадкой

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На проект реконструкции декоративного модуля «Зажжем «Звезды» вместе» выделили 498 тысяч рублей в конкурсе президентских грантов. Проект подготовили управа Центрального района и воронежское отделение «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры».

Речь идет о «звездах» в проездной арке между домами №47 и №49 на проспекте Революции. В декабре 2018 года их демонтировали. Тогда во время экспертного исследования установили, что конструкция пришла в аварийное состояние.

Восстановление арт-объекта «Звезды» проведут с применением современных технологий. Организаторы хотят в целом привлечь внимание к сохранению малых архитектурных форм и элементов декора. К сожалению, многие арт-объекты советской эпохи практически утрачены.

ИСТОЧНИК KP.RU