На проект реконструкции советских «звезд» в Воронеже выделили грант
На проект реконструкции декоративного модуля «Зажжем «Звезды» вместе» выделили 498 тысяч рублей в конкурсе президентских грантов. Проект подготовили управа Центрального района и воронежское отделение «Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры».
Речь идет о «звездах» в проездной арке между домами №47 и №49 на проспекте Революции. В декабре 2018 года их демонтировали. Тогда во время экспертного исследования установили, что конструкция пришла в аварийное состояние.
Восстановление арт-объекта «Звезды» проведут с применением современных технологий. Организаторы хотят в целом привлечь внимание к сохранению малых архитектурных форм и элементов декора. К сожалению, многие арт-объекты советской эпохи практически утрачены.
ИСТОЧНИК KP.RU