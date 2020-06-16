Воронежский губернатор "запилил" в Instagram патриотическую "маску"

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:02:06+03:00

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Губернатор Александр Гусев на своей странице в соцсети Instagram запустил для свободного пользования патриотическую "маску" - виртуальную рамку-фильтр, при использовании которого на снимки и видео будет автоматически накладываться надпись "Это моя область!" или "Это моя страна!" (тут уж как кому понравится). Маску эту разработал 13-летний школьник из Семилукского района Ярослав Робустов.

И тут же глава региона объявил конкурс - любительских фото и видео с этой рамкой с условием не размещать публикации, демонстрирующие нарушение режима самоизоляции. Победителя определит правительство области и вручит ему до 1 июля памятный подарок: сувенирный колокол местного производства с символикой региона.

ИСТОЧНИК KP.RU